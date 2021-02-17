Известная певица Алла Пугачева удивила моложавым видом и сходством с Кристиной Орбакайте

Как пишет Politeka.net, Алла Пугачева в свои 71 год все больше впечатляет поклонников внезапными переменами в своей внешности. И речь идет не о пластических операциях, а о сильной худобе и сходстве со старшей дочерью, которую заметили фанаты в последней публикации звезды.

Алла Пугачева показала видео, на котором она месте с сыном Гарри занимается музыкальной импровизацией на пианино. Пока Гарри играет свою мелодию, звездная мама поддерживает гармонию более высокими нотами, образуя с ним своеобразный дует.

Алла Пугачева в кадре предстала совсем неузнаваемой: на стуле сидела стройная женщина с забавным "хвостиком" на макушке и в коротенькой юбочке, благодаря которой были видны стройные ножки певицы. Именно эти ножки привлекли внимание поклонников в комментариях. Также они отметили момент, когда Примадонна поворачивается к камере лицом.

"Кто эта молодая девушка?", "Просто не узнать", "Девочка", "Что за девочка на стуле сидит?", "Алла Борисовна, на видео вы очень похожи на дочь Кристину", "Это Алла или Кристина?", "Даже не сразу узнала. Всё думала повернется, а там Кристина", "Я думала, это девушка лет 30"- написали фанаты Аллы Борисовны под публикацией.

Также подписчиков умилили способности юного Гарри к музыке и заговорили о переменах в самой певице, которые пробудили в ней маленькие дети.

"Как мило", "Класс!", "Полный восторг!", "Божественная женщина", "Совместное творчество не забудется никогда!", "Вау! Сколько страсти, композитор", "Дети и Макс - это эликсир молодости и молодильные яблочки для Аллы", "Алла Борисовна, вы такая классная и крутая мама!", "Когда на одной волне с ребёнком", "Замечательные",- написали поклонники Примадонны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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