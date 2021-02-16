Алла Пугачева имеет большое влияние в российском шоубизе. Тех, кто не хочет плясать под ее дудку, Примадонна не жалеет

Скандальными деталями поделился в интервью актер и хореограф Егор Дружинин, не понаслышке знающий о тяжелом характере 71-летней Аллы Борисовны. Видео опубликовано на YouTube.

Так, ему довелось поработать бок о бок с Пугачевой во время подготовки ее юбилейного концерта "PS" два года назад. Звезда вспоминает: создавать проект вместе с Примадонной крайне тяжело. А ведь еще несколько лет назад он себе обещал, что ни при каких условиях не согласится на сотрудничество с ней, и вот опять.

Дружинин сетовал на то, что артистка слишком требовательна, при этом сама, порой, не знает, как должен выглядеть окончательный результат - приходилось угадывать и подстраиваться. Доходило до того, что Пугачева с легкостью "убирала" номер, к которому танцоры длительно и мучительно готовились.

Негодовала и супруга Дружинина Вероника Ицкович, которая помогала ему в постановке хореографии для Примадонны и не раз становилась свидетельницей, как у той "рвало крышу".

По словам Дружинина, Вероника не из робкого десятка, поэтому ему приходилось даже останавливать ее: "Удерживал за руки и за ноги, пока мы делали концерт Пугачевой. Она бы даже Алле Борисовне не постеснялась сказать в глаза, если бы ее что-то смущало".

До этого хореограф подробнее рассказывал об инциденте с номером, от которого внезапно отказалась Пугачева.

"Я видел растерянность в глазах танцовщиков, говорил, мол, хорошо. Сам выходил и исполнял все, чтобы они шли не столько за ней, сколько за мной. Надо отдать им должное — у нас ни один артист не свалился. Да, все были в слезах, трижды обижены, но спасало чувство юмора и понимание того, что мы делаем одно дело", - цитировали Дружинина в материале "Стархит".

Напомним, что Пугачева поделилась с маленькой Лизой секретом своего мастерства, и это не вокал: "Руководи...".

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