Лицо Кароль, Каменских и Пугачевой без макияжа и фотошопа показали в сети

Настя Каменских иногда выходит на публику без макияжа и лицо ее "отдыхает".

Алла Пугачева, которая уже в преклонном возрасте также иногда делиться своими фото без косметики в соцсетях.

У Тины Кароль кожа без макияжа, сияет здоровьем, лицо без косметики у певицы выглядит безупречно.

Стоит отметить, что 71-летняя Алла Пугачева знает, как нужно удивлять своих фанатов

Новое фото появилось в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен российской примадонне.

Так, помолодевшая Алла Пугачева засветилась в компании бывшего возлюбленного Александра Буйнова, с которым у примадонны был служебный роман.

Самое интересное, что примадонна для встречи с Буйновым подобрала слишком откровенный наряд, в котором у нее были оголены плечи.

Также Пугачева надела обтягивающие лосины, чтобы сделать акцент на своих худеньгих ногах. А рядом с Аллой Пугачевой стоит ее муж шоумен Максим Галкин, который нежно ее обнимает на фоне новогодней елки.

Напомним, ночные развлечения Аллы Пугачевой без детей и Галкина слили в сеть, Примадонну не узнать

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