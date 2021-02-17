Лицо Кароль, Каменских и Пугачевой без макияжа и фотошопа показали в сети
Настя Каменских иногда выходит на публику без макияжа и лицо ее "отдыхает".
Алла Пугачева, которая уже в преклонном возрасте также иногда делиться своими фото без косметики в соцсетях.
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У Тины Кароль кожа без макияжа, сияет здоровьем, лицо без косметики у певицы выглядит безупречно.
Стоит отметить, что 71-летняя Алла Пугачева знает, как нужно удивлять своих фанатов
Новое фото появилось в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен российской примадонне.
Так, помолодевшая Алла Пугачева засветилась в компании бывшего возлюбленного Александра Буйнова, с которым у примадонны был служебный роман.
Самое интересное, что примадонна для встречи с Буйновым подобрала слишком откровенный наряд, в котором у нее были оголены плечи.
Также Пугачева надела обтягивающие лосины, чтобы сделать акцент на своих худеньгих ногах. А рядом с Аллой Пугачевой стоит ее муж шоумен Максим Галкин, который нежно ее обнимает на фоне новогодней елки.
Напомним, ночные развлечения Аллы Пугачевой без детей и Галкина слили в сеть, Примадонну не узнать
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