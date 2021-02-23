Знаменитая российская Алла Пугачева восхитила танцами в мини-юбке

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры появились на одной из фан-страничек 71-летней Примадонны.

В Сети показали видео, снятое во время специального выпуска шоу "Сегодня вечером" по случаю 55-летнего юбилея модельера Валентина Юдашкина.

В студии собрались ближайшие друзья дизайнера, среди которых была и Алла Пугачева.

Пугачева продемонстрировала зажигательный танец под композицию "Мал-помалу". При этом камера зафиксировала интересный эпизод, в один момент Максим Галкин встал со стула, видимо, подумав, что Алла направляется к нему, однако Примадонна красиво с высоко поднятой головой прошла мимо мужа и подошла к Филиппу Киркорову, она склонилась к его лицу, а затем потрепала по волосам.

Отметим, в Сети восхищаются, как молодо выглядит 71-летняя артистка.

«Такая красавица в России одна», «Красотка! Вы у нас одна такая! Здоровья, счастья, любви и много-много лет в вашей жизни», «Браво», «Теперь они с Максимом одногодки», «Крутышка», «Огонь», «Крутышка», «Шикарная женщина , ножки – супер», «Лапушка», «Любимая девчонка», «Супер, молодец, богиня, ну дает», «Аллусик ты богиня», «Молодец Алла, всем пору даёшь», «Балдею», «Такая хорошенькая», «Учитесь тетки», - пишут в комментариях.

Напомним, живущий в замке сын Пугачевой и Галкина похвастался необычным подарком от мамы на 23 февраля: "Такой счастливый"

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