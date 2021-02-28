Не все порадовались за влюбленных...

Российская звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин показали свои чувства на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу дочери Галкина и Пугачевой Лизы в соцсети.

Так, в Сети появилось видео, на котором российские артисты обнимаются и целуются. Чтобы просмотреть запись, доскольте новость до конца.

На видео пара улыбается, а Пугачева садится Галкину на руки.

"Счастье - это просто прижаться к тому, кто очень дорог и кого ты любишь", - говорится в подписи к видео.

"Мой любимый", - нежно сказала певица о Галкине и обняла его.

В ответ на это артист взял бокал, произнес тост за свою жену и поцеловал ее.

"Аллусичка, за твое здоровье", - сказал он.

В комментариях российской звездной паре пожелали счастья и здоровья, однако были и те, кто акцентировал внимание на большой разнице в возрасте между влюбленными.

"Внук и бабуля", "Алла Борисовна! Вы прекрасно выглядите! Вы у нас всех единственная и неповторимая!", "Приятно смотреть, долго-долго пусть длится ваше счастье! Обожаю вас", - пишут в комментариях.

Напомним, что улыбающаяся Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа: "начинается весна".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева в мини-юбке призывно подвигала бедрами, Галкин и Киркоров в ауте: "учитесь, тетки".

Также Politeka писала, что Алла Пугачева неожиданно показала свое истинное лицо без ретуши и фильтров: "хоть на себя немного похожа".