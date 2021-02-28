Примадонна российской эстрады Алла Пугачева удивила внешним видом – в 71 выглядит на 40 лет

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников яркими перевоплощениями и необычными образами. Кажется, звезда совсем не собирается стареть, и на новых фотографиях в ее Instagram это видно. Так, недавно Алла Борисовна опубликовала яркий кадр, на котором позирует со своей подружкой Мариной Юдашкиной, которая является супругой дизайнера Валентина Юдашкина.

На новом фото женщины запечатлены в роскошном особняке семьи дизайнера, в котором преобладают красные тона. В гости к друзьям Пугачева пришла в очень нарядная – на ней стильные полосатые брюки с массивным поясом и объемная черная блузка, которая элегантно оголила линию плеч. Похоже, артистка сделала новую стрижку, ее волосы небрежно уложены, а на лице яркий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографии Алла Борисовна написала: "В гостях у Марины и Вали Юдашкиных. Настоящие друзья – это огромный подарок Судьбы. Спасибо Господи за то, что дал возможность найти "СВОИХ" и успокоиться". Поклонники примадонны в восторге от ее нового образа, артистку засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Прекрасная стрижка! Девочка", "Какие красивые!", "Шикарна!", "Очень приятно видеть хороших друзей рядом! Берегите нашу Аллу", "Вы просто шикарные женщины! Есть с кого брать пример!", "Алла, Вы такая красивая!", "Ой, какие дамы красивые, просто шик!", - пишут в комментариях к фото.

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