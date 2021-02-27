Певица Алла Пугачева удивила обновленным образом

Как передает Politeka.net, снимок появился на Instagram-страничке звезды.

"В гостях у Марины и Вали Юдашкиным. Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо Господи, за то что дал возможность найти «СВОИХ» и успокоиться", - сообщила Примадонна в подписи к посту.



На опубликованном кадре Пугачева предстала в полосатых брюках и кофте, которая оголила ее плечи.

Образ певицы вызвал бурные обсуждения в сети.

Поклонники восхитились новой прической Аллы Борисовны в комментариях под постом. Некоторые также подметили, что в подписи к снимку Пугачева процитировала слова из песни Тины Кароль.



"Алла Борисовна, выглядите великолепно! Здоровья Вам крепкого!", "Ой, какие дамы красивые, просто шик!", "Обалдеть от Аллы Борисовны, неиссякаемый идеал для меня", "Ровные волосы вас красят и омоложают !! Супер Вам!", "Ого концовка фраза это с песни Тины Кароль кстати)", "Вижу в почерке слова Тины Кароль", "Прическа просто класс, вам очень идет", "Как приятно, что Вам нравится творчество Тины Кароль))", - писали под постом Пугачевой.

Напомним, что улыбчивая Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа: "Начинается весна".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева в мини-юбке призывно подвигала бедрами, Галкин и Киркоров в ауте: "Учитесь, тетки".

Также Politeka писала, что Алла Пугачева неожиданно показала свое настоящее лицо без ретуши и фильтров: "Хоть на себя немного похожа".





