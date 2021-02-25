О погоне Аллы Пугачевой за молодостью можно писать книги

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 71-летней артистки в Инстаграм опубликовали редкое фото, на котором Примадонна предстала рядом с Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым.

Алла Борисовна, как всегда с пышной прической, позировала в черном платье выше колен, с вышитой птицей на груди и широким поясом. Однако, даже кокетливый наряд не спас артистку от провала. В глаза сразу же бросается ее постаревший вид: глубокие морщины, мешки под глазами - такую "дряблость" уже не спрятать под тонной косметики.

Комментирующие отметили, что между тем, как Пугачева выглядит сейчас и этим снимком - огромная пропасть. Мол, тогда была бабушкой, а теперь расцвела. Пользователи выдвинули предположение, что в погоне за красотой и молодостью певица могла прибегнуть к радикальным методам и лечь под нож.

"Во всяком случае такая она была на самом деле, красавицей не назовёшь и такие мешки под глазами. Сейчас картинка просто"

"Да... Пугачева никогда не была красавицей. И это фото сделано много лет назад. Хорошо, что есть деньги на качественную пластику. Теперь она выглядит просто супер! Но не каждому это дано..."

"Это видно старое фото, сейчас она выглядит гораздо моложе, чем здесь"

Ранее подруга Пугачевой Мила Андреева в интервью изданию Vokrug.tv рассказывала, что во время первого опыта Аллы Борисовны с пластикой - она чуть не лишилась жизни. Было это лет 30 назад, и операцию звезде делали в Швейцарии.

Во время процедуры Пугачевой занесли инфекцию. У нее в последствии постоянно поднималась температура, она очень похудела и прямо "тихо загибалась", по словам Андреевой. Спасли же Пугачеву медики из московской клиники.

Напомним, что улыбчивая Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа: "Начинается весна".

Также Politeka писала, что Алла Пугачева неожиданно показала свое настоящее лицо без ретуши и фильтров: "Хоть на себя немного похожа".