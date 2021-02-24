Российская певица Алла Пугачева сразила наповал модным луком

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото звезды. На снимке еще молодая Пугачева позировала в очень необычном образе. На голове у артистки красовалась объемная рыжая шевелюра. Судя по всему, на тот момент такие прически были в моде.

Певица была одета в обтягивающее платье без рукавов. Наряд выгодно подчеркивал пышный бюст артистки, а необычная вставка на платье сделала акцент на талии. Образ дополнил яркий макияж с выразительными стрелками. Выглядела певица превосходно.

"Подлинная, чистейшая любовь - это полёт души. Природа, мир, отказ от эгоизма, понимание - выше страсти, физиологии. Вот что для меня настоящая любовь - это песня». Алла Пугачёва", - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях рыжей бестии оставили массу приятных слов.

«Уважаю Аллу Борисовну», «Какая красотка», «Она всегда была самой лучше», «Вот это образ! Красавица», «Влюбиться в такую легко», - пишут пользователи сети.

Как известно, в молодости Алла Пугачева имела весьма неординарную внешность. Уже с возрастом певица имела проблемы с весом, что отразилось на ее внешности.

Напомним, что улыбчивая Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа: "Начинается весна".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева в мини-юбке призывно подвигала бедрами, Галкин и Киркоров в ауте: "Учитесь, тетки".

Также Politeka писала, что Алла Пугачева неожиданно показала свое настоящее лицо без ретуши и фильтров: "Хоть на себя немного похожа".