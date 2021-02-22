Відома артистка Алла Пугачова вийшла в люди з молодим чоловіком Максимом Галкіним

Як повідомляє Politeka.net, примадонна російської естради Алла Пугачова скоро відзначить свій 72-й день народження. Роки взяли своє - зірка залишила сцену і разом з чоловіком Максимом Галкіним зайнялася вихованням дітей – близнюків Гаррі Лізи, яких парі народила сурогатна мати. Однак, відхід зі сцени не зменшив кількість шанувальників жінки, яка співає. Так, в соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артистці, на яких фанати обмінюються її фотографіями і новинами.

Так, нещодавно в одному з таких фан-акаунтів опублікували миле фото Алли Борисівни, на якому вона позує в компанії свого чоловіка, схоже, пара вийшла в люди разом. Перед камерою артистка з'явилася у світлій спідниці і чорній кофтині, поверх якої накинула коричневу куртку. Її волосся розпущене в пишній укладці, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка, правда обличчя виглядає восковим і покрите зморшками. Все ж вік бере своє і залишатися свіжою зірці не дуже то вдається.

Однак, шанувальники Пугачової в захваті від її вигляду, а головне від милої посмішки, яка перетворює вигляд. Зірку засипають компліментами в коментарях до фотографії. "Алла номер один в країні", "Класні", "Як завжди, ви прекрасна. Щастям променистим світитеся", "Супер", "Тільки Шекспір міг описати вашу благословенну Богом життя", "Ну ось, хоч на себе трохи схожа", "Алла завжди промениться теплом і привітністю. Максим на цьому фото, як лев, в готовності до стрибка - спробуйте тільки мою Аллусю образити, загризу", - пишуть фанати в коментарях до фото.

Нагадавши, Чоловік Пугачової Галкін зганьбився дивним танцем з 7-річною Лізою, відео: "Тато з донькою запалюють"

Як повідомляла Politeka, Пугачова у рваних джинсах витанцьовувала на публіці разом з донькою, кадри вже в мережі: "Ліза, будь розумніше!".

Також Politeka писала, У мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "Копія тата, від Пугачової ні краплі...".