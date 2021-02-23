Знаменита російська Алла Пугачова захопила танцями в міні-спідниці

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на одній з фан-сторінок 71-річної Примадонни.

У мережі показали відео, зняте під час спеціального випуску шоу "Сьогодні ввечері" з нагоди 55-річного ювілею модельєра Валентина Юдашкіна.

У студії зібралися найближчі друзі дизайнера, серед яких була і Алла Пугачова.

Пугачова продемонструвала запальний танець під композицію "Мал-помалу". При цьому камера зафіксувала цікавий епізод, в один момент Максим Галкін встав зі стільця, мабуть, подумавши, що Алла прямує до нього, проте Примадонна красиво з високо піднятою головою пройшла повз чоловіка і підійшла до Філіпа Кіркорова, вона схилилася до його обличчя, а потім пошарпала по волоссю.

Відзначимо, в мережі захоплюються, як молодо виглядає 71-річна артистка.

"Така красуня в Росії одна", "красуня! Ви у нас одна така! Здоров'я, щастя, любові і багато-багато років у Вашому житті», «Браво», «тепер вони з Максимом однолітки», «Крутишка», «вогонь», «Крутишка», «шикарна жінка , ніжки – супер», «Лапушка», «улюблена дівчина», «Супер, молодець, богиня, ну дає», «Аллусік ти богиня», «молодець Алла, всім пору даєш», «балдію», «така гарненька», «Вчіться тітки», - пишуть в коментарях.

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