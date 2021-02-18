Примадонна Алла Пугачова, як ніби не збирається старіти - у свої 71 виглядає просто приголомшливо

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка Алла Пугачова вже завершила сценічну кар'єру. Зараз вона зайнята вихованням дітей-близнюків Гаррі і Лізи, яких примадонні і її чоловікові Максиму Галкіну народила сурогатна мати. І хоча співачка більше не виступає, шанувальників у неї менше не стало. Так, у соцмережі Instagram є кілька фан-сторінок, присвячених артистці, де шанувальники обмінюються її фотографіями і новинами.

Нещодавно, в одному з таких фан-акаунтів опублікували чарівне фото Алли Борисівни, на якому вона виглядає дуже молодо і свіжо. Очевидно, зірка зображена разом з чоловіком, правда його обличчя в кадрі немає, схоже, парочку зловили репортери. Перед камерою Пугачова з'явилася в цікавій чорній сукні, а свій образ доповнила модними аксесуарами. Її волосся розпущене у пишній зачісці, а на обличчі яскравий макіяж, чарівна посмішка і геть відсутні зморшки.

У підписі до фотографії говориться: "Доброго ранку! У вас теж холодно в місті?". Шанувальникам нове фото примадонни дуже сподобалося, її засипають компліментами і побажаннями доброго ранку у відповідь. "Доброго ранку, Аллочка. Спасибі, рідна, за всіх думаєш", "У нас потихеньку починається весна, сніг тане, градусів 3 тепла", "Алла Борисівна, з добрим ранком!", "Нам тепло від ваших пісень! Спасибі!", "Наша королева", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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