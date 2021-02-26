Известный российский певец Филипп Киркоров ошеломил общественность эффектным появлением с молодой спутницей
Так, Киркоров 25 февраля появился на закрытой премьеру фильма «Рашн юг» с улыбчивой девушкой. Как оказалось, даму зовут Карина Захарова. Весь вечер девушка держалась рядом с артистом, пока тот отвечал на вопросы прессы.
Присутствующие на мероприятии репортеры спросили у певца, на какой самый романтичный поступок он решился за всю свою жизнь.
«Женился», — заявил он порталу Teleprogramma.pro.
Кадрами с мероприятия Киркоров поделился на своей странице в «Инстаграм», и получил немала комплиментов.
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«Красавчик», «Филипп как же вы везде успеваете! Поделитесь секретом! 😊 Выглядите супер», «Какой красивый и стильный», «Главное в отличной форме, Киркоров. Это радует.. жир наш враг», «Филипп любимый! Восхитительный, красивый, суперский! Обожаю Тебя», «Выглядите🔥 Даже не могу представить, что будет дальше», «Очень красивый образ у вас🔥 кто это девушка с вами?» - пишут в комментариях.
Отметим, что за свои 53 года Киркоров был женат только раз. Его брак с Аллой Пугачевой продлился больше 10 лет. Сейчас бывшие влюбленные не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками.
После развода с Примадонной Киркорову приписывали немало романов: среди прочих были диджей Катя Гусева, Анна Калашникова и другие.
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