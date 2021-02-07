Известный российский певец Филипп Киркоров похвастался позитивной компанией в парке развлечений

Уехавший из России Филипп Киркоров не теряет времени зря и после шикарной вечеринки в своем особняке в Майами певец отправился за новыми впечатлениями в парк развлечений Universal studio в Орландо, пишет Politeka.net.

Филипп Киркоров пополнил свою Instagram страницу кадрами прогулки по огромному парку развлечений, где сфотографировался на фоне самых ярких местных достопримечательностей.

На первом фото Филипп Бедросович позирует около знаменитого персонажа Оптимуса Прайма из фильма о трансформерах. Певец даже на отдыхе не отходит от своего звездного образа и надел для прогулки удобные, но яркие шорты с "космическим" принтом и броские кроссовки розового цвета. Свой наряд певец дополнил сочной розовой футболкой с надписью, "разукрашенной" курткой с металлическими шипами и черной бейсболкой.

На второй фотографии Филипп Киркоров, стоя под огромным глобусом с надписью "Universal", широко расставил руки и ноги, словно заключая огромный мир в свои объятия.

На третьем снимке улыбающийся Киркоров предстал в компании PR-менеджера и танцора Кости Вечерского, а также популярным диджеем и яркой брюнеткой Екатериной Гусевой. Филипп обнял своих друзей, позируя на фоне знаменитого паровоза из фильмов о Гарри Поттере.

Также певец показал снимки на фоне реквизита из фильма "Парк юрского периода" и даже успел посидеть на шикарном "сладком" троне из пластмассовых пончиков, где Филипп Киркоров вальяжно уселся, словно на домашнем диванчике.

"Традиционно! Universal studio! Orlando! Полёт нормальный! Но перед возвращением в Москву, конечно, приехал получить заряд эмоций перед новыми проектами и премьерами! Заряжайтесь нашим настроением, как от электричества! Минусы - в прошлом. Плюсы - в будущем. А сейчас - радостное напряжение! Главное, окружайте себя классной компанией. Со мной рядом всегда позитивные люди",- подписал свою публикацию певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Поклонники в своих комментариях неоднозначно отреагировали на туристическую фотосессию Филиппа Киркорова.

"Не знает чем себя занять", " Кайфуйте! Имеете право", " Филипп, откуда у вас столько энергии?!", "Круто!!!", " Любовь с первого взгляда", "Вам идёт седина", " Настя Стоцкая в сто раз лучше!", " Какие классные и сколько ярких цветов", "Дед. На батю похож своего", "Эти седые кудряши больше подходят Ю.Куклачеву. Это точно не Ваш образ",- написали фолловеры в соцсети.

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