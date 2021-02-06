Популярный певец Филипп Киркоров устроил грандиозную тусовку в своем американском особнике в Майами

Конечно, эпатажный поп-певец, не мог не похвастаться фотоснимками на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

«Где лучшие тусовки?!

У нас дома!🔥», - подписал кадры Киркоров.

На вечеринку Филипп Бедросович позвал своих близких друзей, среди приглашённых отметился репер Тимати.

С ним поседевший Киркоров сделал отдельное фото, на котром позировал в белой футболке и черной кепке.

Второе фото было групповым. Некоторые гости позировали на фоне двухэтажного особняка, одев маски и респираторы, то ли боясь эпидемии, то ли чтобы их не узнали.

Фолловеры принялись комментировать внешний вид Киркорова и его гостей.

"Филипп, красивый вы такой, чистая радость любоваться вами❤️", "Банда в сборе", " Все эти рожы надоели, кроме Киркорова", " Классные!! Фил футболка огнище!!!🔥🔥🔥Очень крутая!!!💣💥👍👍", - пишут в сети.

Стоит отметить, что в последнее время Киркоров близко общается с молодыми исполнителями. Он даже записал молодежный трек «Ролекс» совместно с известным блогером Давой. Поп-король пытается следовать трендам, чтобы его слушали не только его старые поклонники, но и молодежь.

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