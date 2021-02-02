Известный певец Филипп Киркоров поразил поклонников необычными играми с игрушечным самолетиком
Филипп Киркоров в своем Instagram похвастался уникальным подарком, который он получил из Парижа. Открыв коробку, певец удивился игрушечному самолетику и зачитал пригласительное письмо, пишет Politeka.net.
На видео певец, сидя в кресле, с восторгом стал распаковывать подарок, который стал своеобразным именным приглашением Киркорова на закрытый показ men’s collection Winter’21, который проходит в Париже.
Певец, как и всегда, выглядел довольно необычно, выбрав броский и подходящий только поп-королю наряд. На нем был белый свитшот с огромной объемной вышивкой золотого цвета в виде головы льва. На плечах и рукавах красовалась золотая россыпь тонкой вышивки, напоминающей солнечные лучи. Образ дополнили массивные кроссовки с вставками из камней, которые переливались от падающего на них света.
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Продолжая рассматривать посылку, Филипп восторженно проговорил "Вау", когда увидел внутри детали маленького самолетика, который нужно было собрать самостоятельно. Певец не стал показывать процесс сборки игрушки, а поиграл с монтажом видео, чтобы поклонники увидели уже готовую модель.
Киркоров с загадочным лицом принялся раскручивать лопасти игрушки, после чего с завороженным взглядом запустил самолетик.
Кадры видео продолжились увлекательным путешествием самолетика по красивым улицам города.
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Поклонники Филиппа Киркорова неоднозначно восприняли идею певца поиграть с самолетиком, о чем и написали в своих комментариях к видео.
"Все никак Филиппик не вырастет", " Радость какая! Филиппу самолетик подарили", " Что-то дядя Филипп на цыгана стал смахивать", " Весь такой паренёк", " Королевское приглашение!",- написали фолловеры в соцсети.
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