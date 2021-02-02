Известный певец Филипп Киркоров поразил поклонников необычными играми с игрушечным самолетиком

Филипп Киркоров в своем Instagram похвастался уникальным подарком, который он получил из Парижа. Открыв коробку, певец удивился игрушечному самолетику и зачитал пригласительное письмо, пишет Politeka.net.

На видео певец, сидя в кресле, с восторгом стал распаковывать подарок, который стал своеобразным именным приглашением Киркорова на закрытый показ men’s collection Winter’21, который проходит в Париже.

Певец, как и всегда, выглядел довольно необычно, выбрав броский и подходящий только поп-королю наряд. На нем был белый свитшот с огромной объемной вышивкой золотого цвета в виде головы льва. На плечах и рукавах красовалась золотая россыпь тонкой вышивки, напоминающей солнечные лучи. Образ дополнили массивные кроссовки с вставками из камней, которые переливались от падающего на них света.

Продолжая рассматривать посылку, Филипп восторженно проговорил "Вау", когда увидел внутри детали маленького самолетика, который нужно было собрать самостоятельно. Певец не стал показывать процесс сборки игрушки, а поиграл с монтажом видео, чтобы поклонники увидели уже готовую модель.

Киркоров с загадочным лицом принялся раскручивать лопасти игрушки, после чего с завороженным взглядом запустил самолетик.

Кадры видео продолжились увлекательным путешествием самолетика по красивым улицам города.

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Поклонники Филиппа Киркорова неоднозначно восприняли идею певца поиграть с самолетиком, о чем и написали в своих комментариях к видео.

"Все никак Филиппик не вырастет", " Радость какая! Филиппу самолетик подарили", " Что-то дядя Филипп на цыгана стал смахивать", " Весь такой паренёк", " Королевское приглашение!",- написали фолловеры в соцсети.

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