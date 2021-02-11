Известный российский певец Филипп Киркоров показал новое фото с Ани Лорак и MARUV

Артист поделился снимком на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

«Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым - это так заразительно! Спасибо всем, кто меня сегодня вдохновлял: моя dream team @iliaskokotos @dimitriskontopoulos, красотки “made in Ukraine” @anilorak @maruvofficial и Шеф-повар @chistyakov», - написал артист.

Отметим, фото активно комментируют в Сети. При этом особое внимание привлекла внешность Ани Лорак. Певицу упрекают за злоупотребление омолаживающими процедурами.

«Лорак становится похожей на Успенскую», «Успенская накачала всё что можно и нельзя. Стала похожа на резиновую куклу. Ани Лорак перекала губы. Рот уже до ушей», «Так, у них один пластический хирург», «Лорак операции через чур, пластики», «Марув не сразу узнала», «Сытые и счастливые», «Дружба и любовь это главный путеводитель», «Марув одетая??? Странно», «Ани Лорак, зачем так уродовать себя! Такая красивая была, а сейчас и не узнать даже. Ох ох ох», «Они как с цепи сорвались. Все пошли губы накачивать и всё остальное. Рот уже до ушей. Таже Лорак», - пишут в комментариях.

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