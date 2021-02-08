Популярная украинская певица Ани Лорак поделилась ярким роликом со своим пушистым другом

Несколько недель назад счастливая певица заявила о пополнении в семья – артистка решила завести породистого щенка, которым постоянно восхищается и милуется. Дело в том, что Каролина решила купить породистую собачку. Мальтипу является щенком мальтийской болонки и той-пуделя.

И Каролина настолько рада новому маленькому другу, что даже устроила с ним фотосессию. В черной шелковой пижаме и довольная звезда с минимумом макияжа на лице и без украшений усадила себе на руки малыша и показала, как проводит с ним время. Стоит отметить, что сама артистка крайне редко публикует что-то личное.

Также отметим, мальтипу гипоаллергенны и не линяют, однако щенки данной породы должны с детства есть специальный европейский корм премиум-класса, а мыть их можно только специальным шампунем, соответствующим цвету собачки.

Также звезда покорила стройной фигурой в наряде и з кожи.

Аккуратная юбка длинны миди, черные сапоги на шпильке и черная кожаная куртка на замке сделали лаконичный образ Лорак весьма безупречным. Черная водолазка, аккуратный макияж и простая укладка завершили данный образ певицы.

«наша прекрасная Каролина! Взаимно)) 😍❤️; Звезда с утра с букетом роз .. локации?; Просто шикардос❤️❤️❤️ как устоять...Люблю и обожаю; Выглядите как лучше, удачно подобранные кожаные вещи, куртка, юбка, вам подходит и этот прекрасный букет из красных роз, вот вам принцесса», - написали фанаты.

Напомним, что Ани Лорак щегольнула кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".

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