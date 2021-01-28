Популярная певица Ани Лорак повеселилась во время поездки на автомобиле

Как сообщает Politeka.net, она разместила в сториз социальной сети "Инстаграм" короткое видео, снятое в салоне. Артистка расположилась на заднем сиденье в комфортном дорожном образе: черная толстовка на молнии и светло-синие джинсы причудливого дизайна. Образ знаменитой красотки дополнил перстень с бриллиантом на безымянном пальце и браслет на запястье правой руки.

Сначала Ани Лорак покрасовалась своим цветущим видом в капюшоне, запрокинув руку за голову, а затем сбросила его и обнажила волосы, собранные в стильную прическу. Звезда игриво улыбнулась на камеру, слегка поерзала на месте и поправила свои локоны, она так и светится счастьем в кадре. "Как дела", - поинтересовалась она у фанатов.

Стоит отметить, что два года назад Ани Лорак развелась со своим бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу после скандала с изменами. От этого брака у певицы осталась девятилетняя дочь София.

Ранее Ани Лорак удивила поклонников домашними кадрами, на которых предстала в белоснежном махровом халате и тапочках. Знаменитость развалилась в роскошном кожаном кресле, забросив ногу на ногу, и побаловала себя напитком из белой чашки. Она отметила, что каждый вечер пытается разобраться в себе и сделать выводы из прожитого.

«Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать всё произошедшее за день», - поделилась Ани Лорак в описании поста.

Напомним, Ани Лорак в расстегнутой рубашке "поджарилась" на солнце, сверкая белым лифчиком: "Дива с тату бабочки".

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