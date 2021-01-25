Певица Ани Лорак, которая приехала из Москвы погостить в Киеве, покинула Украину
Как передает Politeka.net, соответствующие кадры она показала на своей страничке в Instagram.
В «Сторис» Лорак показала кадры в терминале аэропорта «Борисполь», а затем селфи в самолете и вид из него.
Видео снято 24 января.
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Выяснилось, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?"
Каролина (настоящее имя Ани Лорак) никак не стала комментировать кадры и прощаться со страной. Все ее видео без звука.
Вот так Ани Лорак, которая в начале января приехала в Украину, отбыла обратно в Москву, где живет и работает уже более пяти лет.
Отметим, в Сети раскритиковали приезд в Киев Ани Лорак, которая долго время жила и работала в России во время войны на Донбассе.
"Вам же было стыдно за Украину, вы же предали ее, а теперь возвращаетесь в "любимый город Киев"?", "Что же она тут забыла?", "Едь давай обратно к своему Киркорову", "Как тебя пустили?", "В России деньги закончились?", - писали ей на странице в Инстаграм.
Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".
Также Politeka писала, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?".