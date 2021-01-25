Певица Ани Лорак, которая приехала из Москвы погостить в Киеве, покинула Украину

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры она показала на своей страничке в Instagram.

В «Сторис» Лорак показала кадры в терминале аэропорта «Борисполь», а затем селфи в самолете и вид из него.

Видео снято 24 января.

Каролина (настоящее имя Ани Лорак) никак не стала комментировать кадры и прощаться со страной. Все ее видео без звука.

Вот так Ани Лорак, которая в начале января приехала в Украину, отбыла обратно в Москву, где живет и работает уже более пяти лет.

Отметим, в Сети раскритиковали приезд в Киев Ани Лорак, которая долго время жила и работала в России во время войны на Донбассе.

"Вам же было стыдно за Украину, вы же предали ее, а теперь возвращаетесь в "любимый город Киев"?", "Что же она тут забыла?", "Едь давай обратно к своему Киркорову", "Как тебя пустили?", "В России деньги закончились?", - писали ей на странице в Инстаграм.

Напомним, что мрачная Ани Лорак в объятиях красавца заговорила о боли, неожиданные кадры: «Все в прошлом…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак впервые за долгое время показала младшего брата, сходство поражает: "почти одно лицо".

Также Politeka писала, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?".