Популярная певица Ани Лорак встретилась со своим младшим братом Андреем и поразила сходством

Как сообщает Politeka.net, Каролина (настоящее имя артистки) выложила в своем микроблоге "Инстаграм" свежее фото со своим близким родственником, вероятно, сделанное в гримерке. Знаменитость позировала у столика с косметическими средствами в простом и практичном образе: черная толстовка и джинсы. Она сделала селфи с зеркалом, когда Андрей с лукавой улыбкой замер сзади. Можно заметить, что у них прослеживаются очень схожие черты, почти одно лицо.

"Братик. Мы похожи?", - поинтересовалась Ани Лорак и оставила поклонникам два варианта для ответа: "Нет" и "Очень". Пользователи сети не смогла прокомментировать семейную фотографию, ведь певица разместила ее в сториз.

Андрей родился через семь лет после Каролины, у звезды также есть старший брат Игорь, а первенец Сергей погиб во время Афганской войны. Ранее Ани Лорак выложила в соцсети архивный снимок, на котором запечатлена с братьями в далеком детстве. Совсем маленькую девочку (3-4 годика на вид) посадили на стульчик рядом с ненамного старшим Игорем у новогодней елки, а уже довольно высокий Сергей стал позади.

"❤️ Новый год моего детства! 😍 Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!", - поделилась артистка своими воспоминаниями в социальной сети.

Напомним, выяснилось, с кем Лорак провела романтичную ночь в Киеве, кадры разлетелись по Сети: "В России не понравилось?"

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в игривом настроении показала, как колесит по морозному Киеву: "При любой погоде!".

Также Politeka писала, что Ани Лорак похвасталась внешностью вместе с красоткой-мамой: "Шикарно".