Известная певица Ани Лорак погрузилась в романтичную атмосферу в Киеве

Певица Ани Лорак сейчас живет и работает в России, но ностальгия по родной Украине вынудила ее ненадолго вернуться в Киев, чтобы повидать всех тех, кого она любит и кем дорожит. Благодаря публикации подруги певицы, спортсменки Лилии Подкопаевой в Instagram в Politeka.net смогли узнать, с кем звезда провела ночь.

Ани Лорак после своего приезда в украинскую столицу уже успела пройтись по самым красивым киевским улицам, вспомнить былое и даже увидеться со своими друзьями и мамой Жанной Линьковой. Но самой приятной оказалась встреча Лорак с Лилией Подкопаевой: подруги устроили ночные посиделки и порадовали поклонников совместными кадрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

На видео, которое показала Подкопаева в сторис, Ани Лорак сидит за столом в удобной одежде и с немного задумчивым лицом, слушая на телефоне свой хит. На столе стояли горящие свечи и вино, а обстановка говорила о том, насколько комфортно певица и гимнастка чувствовали себя вместе. Лилия Подкопаева написала, что обожает этот "творческий вечер".

Также она показала совместный снимок с Ани Лорак, сделанный на смартфон. Подруги сфотографировались в полный рост, прижавшись щеками друг к другу. При этом Лилия по-дружески приобняла певицу и обе они мило улыбались от переполнявших их эмоций.

Долгожданную встречу звезд оценили и их поклонники, но мнения в комментариях разделились: кто-то порадовался за подруг, а некоторые осудили Лорак за ее приезд и неестественную внешность.

"Девочки, вы самые очаровательные", "Две кумы!!! Красотки !!!", " Любимыеее! Наконец-то вы встретились", "Вы неотразимы. Очень милые и красивые женщины", "Лилия, какая вы естественная, на фоне ...", "А что, в России не понравилось?", "В Америке тоже, да?", "Лорак уже на себя не похожа. Докололась", - написали фолловеры в соцсети.

Напомним, Ани Лорак в Киеве показала маму, которая отдала ее в интернат: "Носила одежду, доставшуюся от брата"

Как сообщала Politeka, "любовник" Лорак Лазарев страстно прижал красотку-блондинку, жаркое фото: «Когда вы женитесь?»

Также Politeka писала, что обиженный Киркоров страдает по Украине, где собирал полные залы: "Полякову чуть не распяли"