Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают отношения с Ани Лорак, ошеломил кадрами с гибкой блондинкой

Как пишет Politeka.net, исполнитель опубликовал на своей странице в "Инстаграм" новое фото, и произвел фурор.

Лазарев только сегодня вернулся с отдыха на Бали и сразу же приехал в зал, чтобы готовиться к «Танцам со звездами».

«Как говорится, с корабля – на бал. Екатерина, ну что вы меня дождались? Мы репетируем уже во всю», - рассказал артист.

Лазарев показал и фрагмент страстного танца с Екатериной Осиповой.

««Танцы со звездами»! Готовимся! До встречи в воскресенье! Теперь уж точно», - написал певец.

Отметим, фото восхитило пользователей Сети.

«Вы прекрасны!!! Очень ждём! Супер артист в супер шоу!», «Когда вы женитесь? Кто ваша избранница? Вам идут блондинки😍», «Ой, что нас ждет», «Очень красивая пара! Удачи вам!», «Красота какая! Удачи и только победы», «Ух, жара», «Наконец-то, дождались)))) Ждём и желаем удачи», - пишут в комментариях.

Отметим, Лазарев пропустил съемку первого выпуска шоу. Дело в том, что он не смог вылететь из Индонезии, где был в отпуске. Теперьь ему придется наверстывать упущенное.

Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".

Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".

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