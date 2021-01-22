Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают отношения с Ани Лорак, ошеломил кадрами с гибкой блондинкой
Как пишет Politeka.net, исполнитель опубликовал на своей странице в "Инстаграм" новое фото, и произвел фурор.
Лазарев только сегодня вернулся с отдыха на Бали и сразу же приехал в зал, чтобы готовиться к «Танцам со звездами».
«Как говорится, с корабля – на бал. Екатерина, ну что вы меня дождались? Мы репетируем уже во всю», - рассказал артист.
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Лазарев показал и фрагмент страстного танца с Екатериной Осиповой.
««Танцы со звездами»! Готовимся! До встречи в воскресенье! Теперь уж точно», - написал певец.
Отметим, фото восхитило пользователей Сети.
«Вы прекрасны!!! Очень ждём! Супер артист в супер шоу!», «Когда вы женитесь? Кто ваша избранница? Вам идут блондинки😍», «Ой, что нас ждет», «Очень красивая пара! Удачи вам!», «Красота какая! Удачи и только победы», «Ух, жара», «Наконец-то, дождались)))) Ждём и желаем удачи», - пишут в комментариях.
Отметим, Лазарев пропустил съемку первого выпуска шоу. Дело в том, что он не смог вылететь из Индонезии, где был в отпуске. Теперьь ему придется наверстывать упущенное.
Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".
Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".
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