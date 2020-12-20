Певец похвастался семейным фото но что-то пошло не так

Популярный певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман со звездой Ани Лорак, показал как готовится к праздникам со своей семьей

Трогательное фото артист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

На фото Лазарев наряжает новогоднюю елку со своими двумя отпрысками - шестилетним Никитой и двухлетней Анной.

Довольный отец семейства уже успел приготовить подарки, которые разместил возле новогодней красавицы.

А в подписи Сергей рассказал, что во время праздников очень важно везде успеть, потому что для артиста Новый год – это в первую очень рабочий сезон.

«Но во всей этой суете очень важно уделять много времени семье и дому. Для меня Новый год в первую очередь семейный праздник. Это ёлка, подарки, детский смех и наши семейные традиции. Непередаваемая атмосфера праздника и позитивные эмоции, которыми заряжаешься на весь декабрь. Ну, и конечно же, подарки, которые приятно не только получать, но и дарить», - написал звезда.

Надо сказать, что детишки Лазарева вызвали оживлённую дискуссию в соцсетях. Несмотря на показное счастье, многие посетовали, что у них нет мамы.

"А где их мама", "Только мамы не хватает, бедные детишки, сиротки", " Прекрасная новогодняя атмосфера!!!🎄🎄🎄🎄🎄👍👍👍🎆🎆🎆",

"Какая кукляха Аннечка. Дай Бог вам главное здоровья в новом году",

"Вы ж мои хорошие 😍😍😍❤️❤️Аннюта подросла так ❤️", "Я дождалаааааась !!!!! А можно побольше фоток с детками ??????? 😍😍😍😍 слишком сладкие 💋"

"Какая кукляха Аннечка. Дай Бог вам главное здоровья в новом году", "Какие пирожочки ❤️😁", - пишут в сети.

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