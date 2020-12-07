Популярный певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман со звездой Ани Лорак, показал своего подросшего сына

Известно, что у артиста двое детей: шестилетний Никита и двухлетняя Анна, пишет Politeka.net. Певец показал, насколько подрос его старший ребенок.

Лазарев записал видео, как Никита танцует на детской дискотеке. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Мальчик был одет в спортивную одежду. Он активно двигался под музыку среди детей.

"Сын отжигает 😂😂😂🔥🔥🔥 Яблоко от яблони... 😂😂 ( вторая часть танца самая моя любимая) 😂 всем динамичного и активного дня! #Никита #Сергейлазарев #никитасергеевич #лазарев", - подписал фото артист.

За восемь часов пост собрал более 500 тысяч просмотров и много комментариев.

"Полный отрыв", "детского шампанского больше не наливать 😂😂😂🤘", "Охранник на заднике))))", "Только я смотрю на равнодушное лицо охранника? 😂", "А с виду такой скромный и застенчивый мальчик😂", "Девочки, а представьте что будет, когда Никита подрастёт...", "Весь в отца 😍", "Молодец Никита!!! Такой же будет Классный как папа!!!👍👍👍", "Танцуй пока молодой 😂🔥", "Папкин сын 👏", "А с виду такой скромняга 😂🔥!", "Бобма, энергия! танцы копия папа Сергея Лазарева! 🤟🤟🤟", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев предстал в ярком образе ради нового клипа.

«Доброй ночи. НеОдиночки», - говорится в сообщении.

Певец исполнил зажигательный танец в окружении парней с девушками, примеряв при этом белоснежный костюм.

Пользователи сети написали много приятного в сторону артиста и его работы.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев знатно зажег с известной комедианткой, видео не для детей: "это прекрасно!».

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак Лазарев произвел фурор романтическим образом, женщины в восторге.

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев обнажил неожиданное место ради дерзкого образа: "не стыдно тебе?".