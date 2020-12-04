Скандальный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с украинской исполнительницей Ани Лорак, предстал в ярком образе ради нового клипа
Как рассказывает Politeka, кадрами он поделился у себя в Instagram.
«Доброй ночи. НеОдиночки», - говорится в сообщении.
Уточним, что вместо Лорак в клипе, Ларазев исполняет зажигательный танец в окружении парней с девушками, примеряв при этом белоснежный костюм. Среди лайкнувших пост оказалась и украинская певица Лолита Милявская.
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«Раз, два и я поплыла», «Все будет по любви», «крутой танец. И вам доброй ночи», «лучшие», «эстетика», «неотразим», «почему вы светитесь ? Вы фосфора переели», «неотразимы», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, взбудоражил Сеть снимком с коллегой по сцене
На фото Лазарев запечатлен рядом с Димой Биланом
«Ну, куда ж без нас в Новый Год!!», - написал «любовник» Лорак.
Пользователи Сети в восторге от такого известия. Лазарева и Биланы засыпали комплиментами, томечая, что певцы очень похожи между собой.
Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев знатно зажег с известной комедианткой, видео не для детей: "это прекрасно!».
Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак Лазарев произвел фурор романтическим образом, женщины в восторге.
Также Politeka писала, что Сергей Лазарев обнажил неожиданное место ради дерзкого образа: "не стыдно тебе?".