Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают отношения с Ани Лорак, поделился впечатлениями из заграничного отпуска

Как пишет Politeka.net, исполнитель опубликовал на своей странице в "Инстаграм" новое фото, сделанное на пляже. Он вышел на вечернюю прогулку в черной футболке и коротких шортах, сел на песок и обхватил колени руками. В такой позе Сергей продемонстрировал свои накачанные руки и выразил свои ощущения задумчивым лицом.

"Я навсегда запомню эту поездку... случайности неслучайны... я на многое посмотрел другими глазами! спасибо 🙏 надеюсь подольше сохранить эту гармонию и в шумной Москве... P.s. Ну , и какие же тут закаты", - высказался Лазарев в описании к снимку.

Пользователи сети восхитились простотой и душевностью Сергея Лазарева и ответили ему теплыми комментариями:

"Красивый😊 Спасибо Вам, что делились с нами красотой этого острова"; "Пусть у Вас все будет хорошо, Сергей 🙏🏻 Действительно, это была хорошая поездка. Спасибо огромное за то, что делитесь своими знаниями и эмоциями с нами! Мы словно путешествуем с Вами 😍 Надеюсь, Вы чувствете себя хорошо) Фото потрясающие ❤️"; "Сергей, какая же красота получилась!!!"; "Вы нас просто головой окунули в эту красоту"; "Самая крутая фотка с отпуска🔥"; "Невероятно обаятелен и красив!!!"; "Солнышко на солнышке 🖤"; "глаз не оторвать 🙈🔥"; "Сергей затмил этот закат 😍"; "то же так душу тронуло..."; "Босиком на песке. Обычный человек. Такой, каков есть в жизни. Как-будто и не был кумиром миллионам".

Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".

Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".

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