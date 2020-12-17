Певица Ани Лорак обескуражила Сеть волнительными кадрами

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время церемонии награждения "Золотой Граммофон". Скучать Каролине в блестящем мини-платье не пришлось - судя по всему, у певицы не было отбоя от коллег мужского пола, желающих с ней попозировать перед камерами.

Так, Лорак показала себя сразу с двумя красавчиками - певцами Максом Барских и Niletto, оба моложе нее более, чем на десять лет.

Каролина искусила видом в золотистом платье, состоявшем из бахромы. Казалось, что тоненькие полоски ткани еле-еле прикрывали соблазнительные прелести красотки. Тем более, что певице есть, что показать после активного похудения.

Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать увиденное. Некоторые вспомнили "тайного любовника" Лорак - певца Сергея Лазарева, им давно приписывают роман. Последний разгорячил Сеть пикантным фото с артисткой Полиной Гагариной с того же мероприятия, и публика тут же предположила, что снимки Каролины - своего рода "ответочка".

"хехе, ну, что, Лазарев, выкусил?"

"вухахахха, видите ли ему с Гагарой можно фоткаться, а ей нельзя что ли. Пффффф. Лорак молодец! Так держать! Око за Око! А Лазарев пень"

"я тоже подумал, что это такая ответочка Лазареву😁😁😁за фото с Гагариной"

"Был бы классный дуэт - Макс Барских и Ани Лорак😍❤️"

"Взрывной тандем был бы с Нилетто или Максом.💥💥"

"Та самая Неземная, о которой поет Макс и та самая Любимка, о которой поведал Нилетто ❤️ Совершенная! Образ выше всех похвал 💥 Золотая россыпь красоты и таланта ❤️"

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.