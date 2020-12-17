Певица Ани Лорак обескуражила Сеть волнительными кадрами
Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время церемонии награждения "Золотой Граммофон". Скучать Каролине в блестящем мини-платье не пришлось - судя по всему, у певицы не было отбоя от коллег мужского пола, желающих с ней попозировать перед камерами.
Так, Лорак показала себя сразу с двумя красавчиками - певцами Максом Барских и Niletto, оба моложе нее более, чем на десять лет.
Каролина искусила видом в золотистом платье, состоявшем из бахромы. Казалось, что тоненькие полоски ткани еле-еле прикрывали соблазнительные прелести красотки. Тем более, что певице есть, что показать после активного похудения.
Эпатажная Полякова в смелом мини попотела перед камерой, расставив ноги до неприличия: «Наверно, налево собралась…»
Страстная Дженнифер Лопес в красном белье понежилась на простынях, покорив позами: «Прекрасный подарок»
51-летняя Лопес забыла о приличиях во время танца в мини-платье: "Допрыгалась, видно все"
Жена Олега Винника получила по заслугам, появились фото: "Сердце останавливается..."
Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать увиденное. Некоторые вспомнили "тайного любовника" Лорак - певца Сергея Лазарева, им давно приписывают роман. Последний разгорячил Сеть пикантным фото с артисткой Полиной Гагариной с того же мероприятия, и публика тут же предположила, что снимки Каролины - своего рода "ответочка".
"хехе, ну, что, Лазарев, выкусил?"
"вухахахха, видите ли ему с Гагарой можно фоткаться, а ей нельзя что ли. Пффффф. Лорак молодец! Так держать! Око за Око! А Лазарев пень"
"я тоже подумал, что это такая ответочка Лазареву😁😁😁за фото с Гагариной"
"Был бы классный дуэт - Макс Барских и Ани Лорак😍❤️"
"Взрывной тандем был бы с Нилетто или Максом.💥💥"
"Та самая Неземная, о которой поет Макс и та самая Любимка, о которой поведал Нилетто ❤️ Совершенная! Образ выше всех похвал 💥 Золотая россыпь красоты и таланта ❤️"
Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".
Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.
Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.