Певица Ани Лорак в экстра коротком платье пощеголяла перед молодыми красавцами перед молодыми красавцами

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда на своей странице в Инстаграм показала новые фото с церемонии «Золотой граммофон».

Ани Лорак удивила гостей мероприятия коротким золотистым платьем с пайетками. Экстремальная длина наряда позволила зрителям полюбоваться стройными ногами артистки, которые казались еще длиннее из-за босоножек на высоких каблуках.

Благодаря переливающемуся золотом платью Лорак буквально блистала на гламурном мероприятии. Сияющий образ поп-звезды подчеркнули большие серьги-кольца и высокий хвост. Макияж был сделан с акцентом на глаза.

«Такие приятные и радостные встречи за кулисами новогодних концертов», - подписала артистка опубликованные кадры.

Лорак позирует на дном фото рядом с Максом Барских, а на другом –с Niletto.

Ранее мы сообщали, Лорак ошарашила "натянутым" лицом, появившись в программе "Модный приговор". Пользователи тут же заговорили о пластике.

"Сильно натянула лицо😬зачем? Всё было так прекрасно🙁", "Рот всё шире... глаза всё уже...😑Лорак @anilorak остановись...молодость всё равно не вернуть 😨", - отреагировали в Сети.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.