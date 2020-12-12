Популярная певица Ани Лорак побывала на известной передаче

Артистка в красном платье покорила красотой рядом с нарядным телеведущим и историком моды Александром Васильевым, сообщает Politeka.net.

Соответствующее видео появилось на страничке в Инстаграм известной красотки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Певица надела обтягивающее красное платье с сеточкой в районе декольте, из которого показалась большая грудь. Прическа Ани поражала идеальностью - аккуратные локоны и ровный пробор. Можно отметить, что звезда очень стройная и отлично выглядит.

"Получила огромное удовольствие от общения с легендарным @alexandre_vassiliev в программе #МодныйПриговор. Следите за анонсами!", - написала Лорак.

За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Некоторых смутило лицо звезды.

"Красный цвет создан для нас! Красивааая😍", "Ради вас даже посмотрю модный приговор 😂

Интересно, что же такое вы там делали🤩❤️❤️", "Какое красивое платье! Оно так подчёркивает вашу аккуратную фигуру. Каролина, вы очень хороша ❤️❤️❤️❤️❤️", "Каролина, вы нереально красивая! шикарная фигура!😍", "Все так наигранно, 2раза “ничего себе, ничего себе“", "Сильно натянула лицо😬зачем? Всё было так прекрасно🙁", "Рот всё шире... глаза всё уже...😑Лорак @anilorak остановись...молодость всё равно не вернуть 😨", "Фигура отпад, но лицо...совсем на себя не похожи", "Ужасное лицо", "Такая хорошенькая была(", "Наша ты красотка❤️❤️❤️❤️❤️мы всегда рядом🙏", "Каролина, вы прекрасны!!!💐❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.