Популярная певица Ани Лорак удивила выступлением в спортивном образе

Как сообщает Politeka.net, она разместила на своей странице в соцсети Инстаграм видеозапись из студии (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца). Звезда исполнила на камеру свою новую песню "Страдаем и любим".

В черно-белом ролике Ани Лорак предстала с микрофоном в руках в большой комнате с колонками. Она нарядилась во все черное: толстовку, бейсболку, ботинки, плотные лосины. Изюминкой образа стали миниатюрные шортики со шнурками, которые подчеркнули стройные ножки артистки.

В таком виде она спела несколько строчек, пританцовывая при этом. На заднем плане можно заметить музыкантов: гитаристов и барабанщика, скрытого за прозрачным щитом.

"Работа с музыкантами для меня всегда особая радость!", - отметила Ани Лорак в описании к ролику.

Пользователи соцсети восхитились работой певицы и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Шорты поверх лосин, уже своеобразный стиль"; "Вау!!!!! Очень нравится такие видео! Спасибо за частички репетиций! Вы красотка ❤️❤️❤️❤️❤️"; "Когда уже вкус у вас появится!? 😂😱"; "Репетируете на золотой граммофон? Очень интересно 😅❤️"; "Красавица ❤️ шикарный голос 😍 безумно жду концерта в моём городе 🙏"; "Какая вы стильная!❤️❤️😍😍😍😍😍😍"; "Образ высший класс Любимый голос согревает сердце ❤️"; "Очеень красиво😍 Каролиночка смотреть и слушать Вас это всегда сплошное удовольствие😍☺️ Браво!!!👏😘"; "Каролиша, ты красавица и пребольшая умничка. Будь счастлива и любима".

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.