Певец Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с Ани Лорак, подразнил публику сочным кадром
Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, показав себя без одежды.
Так, Лазарев встретил Новый год на отдыхе за границей. Никаких тусовок, шума и алкоголя - только певец, в гармонии с собой и природой - появляется ощущение умиротворения при взгляде на это "дзен"-фото.
Промокший, но невозмутимый Сергей в одних плавках сидел в позе лотоса, при этом будто не замечая ливня. Артист козырнул потрясающей фигурой - грех прятать такую мускулистую красоту.
Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать увиденное:
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"хочу потрогать ваши крылья😃🤤"
"Ну, наконец-то фото, а то мы вас потеряли уже"
"Больше всего нравится в вас что вы красивый и душой и телом❤️"
"Шикарно! 😍🤗 тоже так хочу🤗😅"
"Само совершенство! 💪"
"Я чуть в обморок не упала😂, Сергей Вячеславович огонь🔞🥵😏"
"Дзен ... 5 стадия спокойствия 😂"
Ранее мы сообщали, Лазарева осрамили в соцсети за фото с детьми. Сергей вместе с шестилетним Никитой и двухлетней Анной наряжали елку - семейная идиллия так и сквозила во всем на этом снимке. Но вот публике счастье артиста показалось наигранным.
Как известно, он самостоятельно воспитывает отпрысков, не скрывая, что прибегнул к помощи суррогатного материнства. Многие не понимают такого решения и начинают жалеть деток.
"А где их мама", "Только мамы не хватает, бедные детишки, сиротки", - прокомментировали пользователи.
Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев показал, как "отжигает" его сын на детском празднике.
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