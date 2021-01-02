Певец Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с Ани Лорак, подразнил публику сочным кадром

Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, показав себя без одежды.

Так, Лазарев встретил Новый год на отдыхе за границей. Никаких тусовок, шума и алкоголя - только певец, в гармонии с собой и природой - появляется ощущение умиротворения при взгляде на это "дзен"-фото.

Промокший, но невозмутимый Сергей в одних плавках сидел в позе лотоса, при этом будто не замечая ливня. Артист козырнул потрясающей фигурой - грех прятать такую мускулистую красоту.

Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать увиденное:

"хочу потрогать ваши крылья😃🤤"

"Ну, наконец-то фото, а то мы вас потеряли уже"

"Больше всего нравится в вас что вы красивый и душой и телом❤️"

"Шикарно! 😍🤗 тоже так хочу🤗😅"

"Само совершенство! 💪"

"Я чуть в обморок не упала😂, Сергей Вячеславович огонь🔞🥵😏"

"Дзен ... 5 стадия спокойствия 😂"

Ранее мы сообщали, Лазарева осрамили в соцсети за фото с детьми. Сергей вместе с шестилетним Никитой и двухлетней Анной наряжали елку - семейная идиллия так и сквозила во всем на этом снимке. Но вот публике счастье артиста показалось наигранным.

Как известно, он самостоятельно воспитывает отпрысков, не скрывая, что прибегнул к помощи суррогатного материнства. Многие не понимают такого решения и начинают жалеть деток.

"А где их мама", "Только мамы не хватает, бедные детишки, сиротки", - прокомментировали пользователи.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев показал, как "отжигает" его сын на детском празднике.

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