Популярный российский певец Сергей Лазарев, которому уже давно приписывают роман с артисткой Ани Лорак, устроил зажигательные танцы

Артист с подкаченным телом удивил своим талантом во время жарких танцев, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Исполнитель надел футболку и шорты бежевого цвета. Акцентом обычного образа стала яркая обувь - кроссовки салатового цвета.

Завершением образа стал головной убор, как для бразильских карнавалов.

Лазарев устроил "дикие" танцы под зажигательную песню.

"Танцам со звездами» БЫТЬ! Подготовка идет полным ходом!! 😂😂😂 смотрите с 17 января на телеканале «Россия» ! Будет Жжжжжжарко! Ну , и весело!! 😂😂😂", - написал Сергей.

За 40 минут видео собрало более 200 тысяч просмотров и много комментариев.

"Это победа. Сразу в финал 🤣🤣🤣🤣", "Жаркий танец", "С нетерпением ждём😍👏 Такое нельзя пропустить🔥 Удачи Вам на "Танцах со звездами"😊 Будем болеть и поддерживать Вас❤️", "Я ВАС ОБОЖАЮ, ХАХАХА😂❤", "Господи , это же ШЕДЕЕЕВР🤣🤣", "Боже моййй🤣🤣🤣 давно я так не ржала", "Боже, я не ожидала 😍😍😍", "Бомбалейла бомбалейла😂❤️", "Это божественно😂😂😂😂

Я сейчас умру от смехааа!!", "Зажигательная бомбалейла!🔥🔥🔥🔥😄", "Блин, ржу немогу🔥", "Оставьте хоть какие-то шансы конкурентам😂❤️😻 Это ж нереально🔥", "Танцующий ананас🍍😂👏👏👏", "😂😂😂😂 вызывайте пожарных, Сережа огонь 🔥", "Ехуууууу....Страстный танец)))👍👍👍🤗", - написали пользователи сети.

Напомним, "любовник" Лорак подразнил блаженством в тропическом раю.

Как сообщала Politeka, «любовник» Лорак признался в своей зависимости и показал все, как есть.

Также Politeka писала, что накачанный «любовник» Ани Лорак Лазарев подразнил своим свежим «орехом».