Певец Сергей Лазарев вызвал бурю эмоций, показав, как наслаждается жизнью на курорте

Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых расслабился среди пальм.

Так, загорелый и широкоплечий Сергей позировал в черной растянутой майке, рваных джинсовых шортах и салатовых кроссовках. Звезда удобно расположился в тени пальмы, согнув ноги в коленях и улыбаяясь новому дню.

Лазарев бесстыдно сверкнул атлетичской фигурой, подразнив блаженством в этом тропическом раю.

"Как важно мыслить позитивно! Как важно думать о хорошем! Всем отличного дня! Шлю вам лучи добра! Улыбайтесь! ❤️", - подписал фото певец.

Пользователи кинулись комментровать увиденное. И не все пришли в восторг. Некоторые отметили, что у Лазарева хватило совести оставить маленьких сына и дочку на Новый год дома и отправиться нежиться на курорте без них. Кроме того, очевидно, что и его "любовницы" певицы Ани Лорак (им приписывают тайный роман) также нет рядом.

"Очень светлое и тёплое фото😻🤍"

"❤️ Смотрю на тебя и улыбаться хочется ☀️Лучезарный ☀️спасибо большое за твой позитив"

"Красавчик! Загоревший, глаза блестят, на тебя посмотришь и на самом деле улыбка на лице появляется.🤪🔥"

"Вот что вы со мной делаете... 🤤😍"

"Ну что за котик хорошенький?😍"

"😁 круто писать бодрящие посты находясь на Бали"

"Эта улыбка очень нужна детям Вашим! Оставить в Новогодние праздники детей, это конечно что-то. Была бы мама, она никогда бы не оставила деток в такой момент"

"Надо же.....сколько комплиментов....как девочке....а он мурлычет...😮"

Напомним, накачанный «любовник» Ани Лорак Лазарев подразнил своим свежим «орехом»: «Райское наслаждение!»