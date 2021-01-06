Знаменитый российский певец Сергей Лазарев показал, как наслаждается впечатляющей красотой водопадов на Бали

Как известно, артист, которому многие приписывают тайный роман с Ани Лорак, сейчас отдыхает в жарких тропиках. На своей странице в Инстаграм певец показал путешествие к местным водопадам, сообщает Politeka.net.

В эту поездку Лазарев отправился с компанией друзей. Судя по видео в его Сториз, сегодня они решили отправиться на вылазку вглубь тропического острова, и посмотрели на местные водопады в окружении дикой природы.

«Водопады Секумпул! Какая мощ! Какая энергетика!! Незабываемые эмоции! Подробности в сторис! Листайте фото... я не смог выбрать одну ... выставил несколько... какая нравится вам?», - подписал кадры певец.

На самих фотографиях Лазарев позирует на фоне впечатляющей природы и водопадов. При этом, на одном из снимков певец стоит на камнях в одних плавках, демонстрируя свой накачанный пресс.

Его поклонники тут же отреагировали на пост знаменитости.

«У меня скоро передоз красивого мужчины будет», «Лорак дома оставил, с детьми. А сам кайфует», «Я чувствую энергетику прямо через фото ваууууу... Все потрясающие, одно не выбрать», «Ещё раз такую красоту выставишь, отпишусь, совести нет никакой», «Боже, какая красота!! Шикарные фото! Нравятся все! Это и правда сложный выбор!», - пишут люди.

Напомним, «любовник» Лорак признался в своей зависимости и показал все, как есть: «Я в кайфе, уж, простите».

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