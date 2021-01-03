Знаменитый российский певец Сергей Лазарев показал, как встречает начало 2021-го года на солнечном курорте

Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новыми яркими фото на своей странице в Инстаграм.

Как и многие звезды, Лазарев решил сбежать подальше от морозов и зимней серости, и отправился отдыхать на Бали. Артист поделился фотографиями, на которых показал, как проводит время под жарким солнцем и пальмами.

На снимках Лазарев позирует в стильной черной футболке и брюках. Его образ настоящего мачо дополняют модные очки и часы. Певец весело улыбается, наслаждаясь свежим кокосом. При этом короткие рукава футболки позволяют ему во всей красе показать свои впечатляющие бицепсы.

«Мой свежий и холодный кокос! Хотите попробовать?», - подписал снимки артист.

Его поклонники пришли в восторг от таких кадров.

«Сереж, все ждут фото топлес», «Ну вот опять Серожа у бабушки в деревне отдыхает!», «Невероятная красота, вкуснота и сила на одном фото. Сергей, дразнитесь? Конечно, да», «Ну, что за красавец, глаз не оторвать», «Такой красивый и счастливый», «Дети где? Гуляет он», «Райское наслаждение!», «Красиво жить не запретишь.... Только что то красиво живут одни и те же», «Какие руки», - пишут люди.

Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".

Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".

Также Politeka писала, что похудевшая Ани Лорак засветила нового "любовника", его имя знают все: "Око за око, а Лазарев пень".