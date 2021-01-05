Певец Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с Ани Лорак, рассказал о своей зависимости

Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, и сопроводил его откровением.

Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали, утверждает, что солнечная погода ему просто жизненно необходима.

«Всем Доброго дня ❤! Часто думаю о том, насколько я зависим от погоды... я хочу, чтобы всегда было лето и солнце... конечно, и от солнца и жары можно устать, но все же, я по-настоящему подпитываюсь от солнца, и совсем не скучаю по снегу! Солнце мне жизненно необходимо!! Я в кайфе и спокойствии! Уж, простите, мой Инстаграм за буйство красок», - написал Лазарев.

Фолловеры благодарят артиста за красочные фото и желают ему хорошо отдохнуть.

«Спасибо, что поднимаете нам настроение такими яркими солнечными фото в эту холодную зиму», «Да что вы Сергей 😊 любо дорого смотреть на то, как вы отдыхаете👍 и нас просвещаете такой красотой, такими потрясающими местами. Красота и восхищение от ваших сторис. Прекрасного отдыха вам и вашим друзьям», - пишут в комментариях.

Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".

Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".

Также Politeka писала, что похудевшая Ани Лорак засветила нового "любовника", его имя знают все: "Око за око, а Лазарев пень".