Певица Ани Лорак растрогала теплым фото с 73-летней мамой Жанной Линьковой

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, вернувшись из России в Украину

Каролина прогулялась по морозному Киеву, а также провела время вместе с родительницей. На черно-белом фото женщины обнимаются в машине и держатся за руки.

"Мамочка", - подписала фото звезда, добавив большое красное сердце.

На лицах Каролины и Жанны Васильевны искренние улыбки - несмотря на все трудности, которые выпали на долю обеих.

Так, Лорак никогда не скрывала своего тяжелого детства - голодного, за чертой бедности. Мама была вынуждена отдать двух детей (из трех) в интернат. После развода женщина не могла одна прокормить малышей - спали на голом матрасе, Каролина носила одежду, доставшуюся от старшего брата, а курица - была только по праздникам, и то не каждый раз.

В интернате девочка хоть и скучала за родителями, однако, понимала, почему те так поступили - не от хорошей жизни. А мысль, что мама и папа живы, всегда ее поддерживала. Обиды или злости на родителей у нее не было и нет. Каролина проучилась в интернате до 7 класса.

"Помню - я не очень расстроилась. Мне даже показалось, что интернат - это прекрасное место. Ведь там мне и одежду стали давать, причем иногда даже новую. С едой тоже было неплохо...", - вспоминала артистка.

Ранее мы сообщали, Лорак показала, как радуется тому, что вернулась в Киев. Звезда колесила по городу в авто, в удобном наряде - черной толстовке и такого же цвета кепке.

"Позитивный настрой при любой погоде!", - прокомментировала вслух певица.

Напомним, что Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны

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