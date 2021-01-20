Популярная певица Ани Лорак записала позитивное видео в украинской столицы

На днях звезда вернулась в Киев из Москвы, где уже проживает много лет, пишет Politeka.net. Артистка призналась, что украинская столица - ее любимая и теперь не устает делиться снимками, позируя на улице.

В этот раз Ани записала стори в машине, колеся по улицам города. Звезда прикрыла голову кепочкой, а сама была в черной толстовке.

На шее Лорак блестела цепочка с крестиком.

Певица была в игривом настроении. Она двигала головой под музыку, развлекая себя и своих подписчиков.

"Позитивный настрой при любой погоде!", - произнесла певица.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, звезде написали отзывы в личной переписке.

Стоит отметить, что не все были довольны приездом Ани Лорак в Украину.

Некоторые писали, чтобы артистка возвращалась в Россию, где проживала и работала, несмотря на войну на Донбассе. Люди обвиняли звезду в предательстве.

А вот пост, под которым и разгорелись споры. Ани Лорак позировала в теплой коричневой куртке с капюшоном, обтягивающих темно-синих штанах и коротких сапожках на каблуках. Образ артистки дополнили коричневые очки, а сама она была без шапки, несмотря на холод.

"Ох и мороз сегодня ❄️ Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась 🙌🏼 Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - подписала певица фото в соцсети.

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