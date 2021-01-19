Популярная певица Ани Лорак показала новый образ во время зимней прогулки по Киеву

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в микроблоге "Инстаграм" новыми кадрами и впечатлениями, посетив столицу Украины впервые за долгое время. Несмотря на лютый мороз, красотка выбралась в центр города, где пощеголяла теплой коричневой курткой с капюшоном, обтягивающих темно-синих штанах и коротких сапожках на каблуках. Образ Ани Лорак дополнили коричневые очки.

"Ох и мороз сегодня ❄️ Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась 🙌🏼 Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - подписала певица свои кадры в соцсети.

Многие пользователи в комментариях раскритиковали Ани Лорак, которая долго время жила и работала в России во время войны на Донбассе:

"В России деньги закончились?"; "Как тебя пустили туда?"; "Я вас люблю, как певицу, но совсем не уважаю, как человека"; "Ага, та самая морозная погода, которая была во время Революции Достоинства, когда вы сбежали в Россию.... Надеюсь, вы больше не будете портить настроение украинцам своим грязным присутствием"; "Ой, а как Вас в Киев занесло?"; "Ага, прям возле гуччи...) Реклама сплошная, а не "любимый город"!"; "Вам же было стыдно за Украину, вы же предали ее, а теперь возвращаетесь в "любимый город Киев"?"; "Зеленский лично разрешил? 😮"; "Ага, можно подумать ты гуляла так в открытую по Киеву. Высадили из машины у магазина, сфоткали и опять в машину... вот прогулка по Киеву"; "Что же она тут забыла?"; "Едь давай обратно к своему Киркорову"; "Вам не страшно по улицам ходить?".

Напомним, что растрепанная Ани Лорак напугала кардинальными переменами во внешности, фото облетело Сеть: "Совсем другая!".

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Также Politeka писала, что непохожая на себя Ани Лорак в одном халатике ошарашила видом в зеркале: «Сильно изменилась, стала…».