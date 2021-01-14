Певица Ани Лорак в новом имидже обескуражила публику
Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором показала себя с новой внешностью.
Так, из шатенки певица превратилась в платиновую блондинку. Каролина позировала в черном реглане и темных обтягивающих штанах. Растрепанная певица собрала волосы в хвост, посмотрев в камеру телефона.
Стоит отметить, заметно, что на ней парик, так как из-под светлых волос возле шеи выбивались ее настоящие.
"Что скажете?", - говорится в подписи. Прежде чем окончательно решиться на довольно смелый эксперимент, она, видимо, решила заручиться поддержкой публики, либо - вовсе отказаться от этой идеи.
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Фото Лорак облетело Сеть. Пользователи жарко обсуждают новую Каролину. Стоит отметить, мнение поклонников разделилось: одни уверены, что ей не стоит превращаться в блондинку, другие же только "за" перемены.
"Парик?😉или Фотошоп?💕" - "Парик, это не идёт ей"
"Слава Богу, что это парик. Я уж сначала испугалась,что Каро по-настоящему покрасилась. Ей категорически блонд не идёт"
"Круто 👍 хорошо ей в блонди 🔥"
"Здорово"
"Совсем другая! Но хорооооошенькая!"
"Ого, красавица, блондинки всегда круче темноволосых страшил"
Ранее мы сообщали, похудевшая Лорак ошеломила видом на "вылизанном" фото, где предстала в обтягивающем костюме: соблазнительном топе и брюках с завышенной талией, а также с длинными прямыми локонами.
"Невероятная сногсшибательная дива❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "сногсшибательная красота 🖤🖤🖤", "Смена имиджа на пользу не пошла. Стало хуже😞", - по-разному отнеслись пользователи.
Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны
Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.
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