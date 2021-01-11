Популярная певица Ани Лорак покорила образом в черном

Известная артистка соблазняет своими формами в разных нарядах, передает Politeka.net. В этот раз горячая красотка предстала в черном костюме с пикантными вырезами.

Ани позировала в коротком топике, который дал возможность взглянуть на стройную талию и плоский живот. К тому же соблазна прибавляло глубокое декольте топа.

Блестящие брючки на высокой посадке обтянули тонкую талию, а также подчеркнули округлые бедра.

Разные украшения стали отличным дополнением к образу. Кроме того, привлекали взгляд длинные русые волосы звезды, а именно - парик.

В подписи Лорак поставила лишь смайлик в виде сердечка.

За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Любимая куколка! 😍 Дива! 😘 Невероятно люблю и горжусь тобой. 😘😍обнимаю", "Роскошная такая😍😍", "Красивая 😍😍😍", "😻😻😻😻Невероятно красивая", "Балдею с волос 😻🔥 НУ ПРЯМ ОЧЕНЬ ВАМ ИДЕТ", "безумно красивая!🤤", "Невероятная сногсшибательная дива❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "сногсшибательная красота 🖤🖤🖤", "Смена имиджа на пользу не пошла. Стало хуже😞", "Каролиночка вы просто нереальная! Как провели новогодние праздники?", "Вау 💋 вы такая красивая 💋 длинные волосы вам больше идут 🙏", "Ну нереальная😻. Выпуск классный❤️, лучшие!", "Красотка❤️Обожаю ваши наряды😍Выглядите офигено🔥", "невероятная красотка 😍 шикарная!", "Наряд бомба 💥", "Моя любимая изюминка❤️🔥😘👍", - написали пользователи сети.

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