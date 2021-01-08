Украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, решила поностальгировать во время новогодних праздников

Публикация появилась в личном микроблоге звезды-запроданки в Instagram.

Так, Ани Лорак поделилась кадрами из новогоднего мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", который был снят в далеком 2001 году.

На кадрах видно, как молодая Ани Лорак сидит в компании старого состава ВИА Гры, где были Алена Винницкая и Надежда Мейхер.

С момента премьеры мюзикла прошло 20 лет, а певицы практически не изменились.

"Вечера на хуторе близ Диканьки. С Рождеством! Помните этот легендарный мюзикл по мотивам произведения Гоголя? Пусть чудеса случаются под Рождество!", - подписала Ани Лорак архивное видео в своем микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на пост звезды и отметили, что этот мюзикл, снятый 20 лет назад, якобы "объединял" украинцев и россиян.

"Это был самый красивый мюзикл на Рождество", "Конечно помним, сегодня по традиции смотрели всей семьёй!) Самый лучший и любимый мюзикл с прекрасным песнями и замечательным актёрским составом! И самое главное - объединяющий украинский и русский народы", "Это первый мюзикл с Вашим участием, что я посмотрела. и влюбилась в Вас", "Прошло ровно 20 лет со дня Премьеры этого мюзикла....", "Жаль, что сейчас таких мюзиклов не снимают . С Рождеством", "Лучшие годы когда эти мюзиклы показывали)", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Ани Лорак после карантина заметно поправилась, и певице пришлось экстренно бороться с лишним весом.

Теперь артистка с удовольствием позирует для новых фотосессий и хвастается образами, которые помогают ей удивлять публику своей красотой.

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