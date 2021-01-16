Популярная украинская певица Ани Лорак показала себя в халате перед зеркалом

Как сообщает Politeka.net, звезда, которая уже давно перебралась жить и работать в Россию, опубликовала новый пост в своем Инстаграм.

В нем Лорак поделилась свежим фото, на котором она, судя по всему, запечатлена в гримерке. Певица позирует перед зеркалом, внимательно глядя на свое лицо. Ее макияж выглядит готовым для сцены, однако из одежды на артистке – лишь свободный халат.

В посте звезда рассказала о съемках своего нового видео.

«Самый сильный сюжет для видео — личная история. Это не просто... Сложно проживать и невозможно сыграть. Поделитесь своими переломными моментами в комментариях. Наверняка, многие из нас проходили похожие этапы», - написала Лорак.

Ее поклонники тут же отреагировали на свежий пост. Некоторые отметили, что певица на фото не похожа на себя.

«Вы снимаете новый клип? Удачи!», «Каролина, главное будьте счастливы. Мы вас всегда поддержим», «Каролин, какая вы красивая. Снимаете что-то новое?», «Какая красавица», «Каролиночка, какая Вы красивая. Волшебная, Любимая наша ДИВА. Скучаем очень сильно», «Дорогая Каролина! Желаю чтобы вы всегда были счастливы!», «Сильно изменилась, и сильно стала одинокой, на лице ни одной мимики счастья..... Ничего личного, просто показалось», - пишут люди в комментариях к фото.

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