Популярная украинская певица Ани Лорак показала, как веселится с дочерью по вечерам

После нового года бывший супруг Каролины Мурат Налчаджиоглу приехал к дочери, с которой провел несколько дней активного отдыха и повеселился в компании малышки Сони в торговых центрах, где и баловал ребенка.

При этом с самой звездой он, похоже, не пересекался в принципе – избегая внимания, пара после развода ни разу не появилась на фото друг друга в Инстаграм.

Сейчас Каролина также уделяет все внимание ребенку и переключилась на Соню, пока у нее каникулы и проходят зимние праздники. Артистка решила слепить снеговиков по домом с дочерью, как только выпал снег.

Отметим, звезда живет под Москвой, где купила себе элитный особняк стоимостью в три миллиона евро. Рядом с Лорак находятся дома, Анастасии Волочковой, Стаса Михайлова и Григория Лепса.

Судя по всему, артистка хорошо проводит время и делится маленькими радостями на фото.

Ранее Каролина предстала в черном костюме с пикантными вырезами.

Ани позировала в коротком топике, который дал возможность взглянуть на стройную талию и плоский живот. К тому же соблазна прибавляло глубокое декольте топа.

Блестящие брючки на высокой посадке обтянули тонкую талию, а также подчеркнули округлые бедра.

"Любимая куколка! 😍 Дива! 😘 Невероятно люблю и горжусь тобой. 😘😍обнимаю", "Роскошная такая😍😍", , "Ну нереальная😻 Снежная королева. Выпуск классный❤️, лучшие!", "Красотка❤️Обожаю ваши наряды😍Выглядите офигено🔥", "невероятная красотка 😍 шикарная!", "Наряд бомба 💥", "Моя любимая изюминка❤️🔥😘👍", - написали пользователи сети.

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