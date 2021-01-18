Популярная украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, поделилась пикантным кадром из гримерки
После окончания каникул дочери, Каролина не стала завершать свой отдых и вернулась на родину, в Киев. Сейчас звезда продолжает наслаждаться любимым городом и накануне вышла на прогулку. После этого звезда решила поделиться серией кадров в Стори и Инстаграм.
Специально ко дню рождения дизайнера, с которым довольно давно сотрудничает, Лорак решила поделиться личным снимком из гримерки. На фото Лилия Литковская подготавливала наряд для звезды и делала примерку, ушивая платье по размеру.
Как видно, после похудения Лорак обладает безупречной фигурой, которая легко может вызвать зависть ровесниц. А потому может позволить себе любые тренды – обнаженная спина и отсутствие бюстгальтера придали ее образу нежности и смелости одновременно.
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Фото артистка выставила, чтобы поздравить Лилия Литковскую. В 2009 году она запустила одноименный бренд , который сначала стал известен в Украине, а затем и в других странах. Лорак довольно часто сотрудничает с Лилией.
Также ранее у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала возле бутиков в центре украинской столицы. Лорак была одета в короткий пуховик и черные штаны. На голове у артистки не было головного убора. Шарф певица тоже не стала надевать. Кроме этого, на одном из фото она немного расстегнула куртку.
В комментариях ей оставили массу отзывов о ее внешности, а также поздравили с приездом в Киев. Многих фанатов возмутило то, что певица была слишком легко одета для такой погоды.
«Хорошего времяпровождения в любимом городе!», «Каролина, вы такая красивая», «Вы такая счастливая. Киев - это огромная любовь», «а почему без шапки?», «Вау, как ты можешь быть такой красивой. А вот теперь это круто», «Холод собачий, а вы так налегке», - пишут пользователи сети.
Напомним, что растрепанная Ани Лорак напугала кардинальными переменами во внешности, фото облетело Сеть: "Совсем другая!".
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