Популярная певица Ани Лорак поделилась семейным фото с мамой
Красотка нечасто делится семейными снимками, поэтому каждое такое фото взывает большой интерес, пишет Politeka.net.
В этот раз красотка позировала с мамой, Жанной Линьковой, в машине. Соответствующий снимок красотка опубликовала в сторис.
Ани была в кепочке и темной куртке. Звезда прижалась к матери в пальто.
Обе широко улыбались и смотрели в камеру, так и хочется сказать, что они шикарно выглядят.
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"Мамочка", - написала звезда.
Фото в сторис не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезду и ее родственницу осыпали комплиментами в личной переписке.
Отметим, Ани Лорак (Каролина Куек - настоящее имя) родилась в многодетной семье. Будущая звезда стала третьим ребенком. Родители артистки развелись, еще до того, как на свет появилась Ани.
Отец, Мирослав, работал журналистом и не принимал участие в воспитании детей, поэтому Жанне приходилось справляться самой. Несмотря на то, что ей приходилось работать день и ночь, она не могла одна прокормить детей.
В самый тяжелый период Жанна Линькова приняла нелегкое решение - она отдала учиться в интернат шестилетнюю Каролину и ее братьев.
Однако отец, не забыв о чадах, предлагал детям переехать к нему, только те боялись обидеть мать, поэтому пробыли в интернате до седьмого класса. Несмотря на трудное детство, Ани не затаила обиды на родителей.
Сейчас у звезды хорошие отношения с матерью и отцом и она никогда не забывает о своих братьях.
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