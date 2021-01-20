Популярная певица Ани Лорак поделилась семейным фото с мамой

Красотка нечасто делится семейными снимками, поэтому каждое такое фото взывает большой интерес, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка позировала с мамой, Жанной Линьковой, в машине. Соответствующий снимок красотка опубликовала в сторис.

Ани была в кепочке и темной куртке. Звезда прижалась к матери в пальто.

Обе широко улыбались и смотрели в камеру, так и хочется сказать, что они шикарно выглядят.

"Мамочка", - написала звезда.

Фото в сторис не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезду и ее родственницу осыпали комплиментами в личной переписке.

Отметим, Ани Лорак (Каролина Куек - настоящее имя) родилась в многодетной семье. Будущая звезда стала третьим ребенком. Родители артистки развелись, еще до того, как на свет появилась Ани.

Отец, Мирослав, работал журналистом и не принимал участие в воспитании детей, поэтому Жанне приходилось справляться самой. Несмотря на то, что ей приходилось работать день и ночь, она не могла одна прокормить детей.

В самый тяжелый период Жанна Линькова приняла нелегкое решение - она отдала учиться в интернат шестилетнюю Каролину и ее братьев.

Однако отец, не забыв о чадах, предлагал детям переехать к нему, только те боялись обидеть мать, поэтому пробыли в интернате до седьмого класса. Несмотря на трудное детство, Ани не затаила обиды на родителей.

Сейчас у звезды хорошие отношения с матерью и отцом и она никогда не забывает о своих братьях.

Напомним, что растрепанная Ани Лорак напугала кардинальными переменами во внешности, фото облетело Сеть: "Совсем другая!".

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