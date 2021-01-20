Известная певица Ани Лорак поделилась кадрами из яркого клипа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка решила вспомнить свой клип на песню «Новый бывший», который снял для нее Алан Бадоев в 2017 году. На фото моложавая и подтянутая Лорак позировала в пикантном топе и лосинах. Сзади ее обнимал накачанный красавец, который держал артистку за талию.

Впрочем, Лорак, несмотря на объятия, выглядела очень мрачной и расстроенной. На втором снимке она и вовсе лежала на кубе в центре комнаты.

«Боль моя — вулкан остывший. Оставляю в 2020-м», - подписала фото звезда.

Поклонники не смогли понять, случайно ли певица вспомнила эту песню, или это намек на ее отношения, которые могли закончиться в прошлом году. Как известно, последние отношения у Лорак были с Егором Глебом.

В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Идеальная», «Все плохое оставляйте в прошлом», «Каролин, вы чего..пусть все будет хорошо!», «Не грустите, солнце. Мы любим вас! Очень! Всё будет хорошо», «Нереальная красотка! Правильно! Нужно избавляться от груза прошлого. Ждём ещё ваших хитов от Олега!», «Каролин, все хорошо? В 2021 будет только самое лучшее!!!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лорак без лифчика покрутила аппетитными местами в черном платье с вырезом: "А вот теперь круто".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в игривом настроении показала, как колесит по морозному Киеву: "При любой погоде!".

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