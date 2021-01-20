Популярна співачка Ані Лорак записала позитивне відео в українській столиці

Днями зірка повернулася до Києва з Москви, де вже проживає багато років, пише Politeka.net. Артистка зізналася, що українська столиця - її улюблена і тепер не втомлюється ділитися знімками, позуючи на вулиці.

Цього разу Ані записала сторі в машині, колесячи вулицями міста. Зірка прикрила голову кепочкою, а сама була в чорній толстовці.

На шиї Лорак блищав ланцюжок з хрестиком.

Співачка була в грайливому настрої. Вона рухала головою під музику, розважаючи себе і своїх підписників.

"Позитивний настрій при будь-якій погоді!", - вимовила співачка.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірці написали відгуки в особистому листуванні.

Варто відзначити, що не всі були задоволені приїздом Ані Лорак в Україну.

Деякі писали, щоб артистка поверталася до Росії, де проживала і працювала, попри війну на Донбасі. Люди звинувачували зірку в зраді.

А ось пост, під яким і розгорілися суперечки. Ані Лорак позувала в теплій коричневій куртці з капюшоном, обтягуючих темно-синіх штанях і коротких чобітках на підборах. Образ артистки доповнили коричневі окуляри, а сама вона була без шапки, незважаючи на холод.

"Ох і мороз сьогодні ❄️ але прогулянка по улюбленому Києву все-таки відбулася сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою і чудовою", - підписала співачка фото в соцмережі.

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