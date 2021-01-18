Популярна українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, поділилася пікантним кадром з гримерки

Після закінчення канікул дочки, Кароліна не стала завершувати свій відпочинок і повернулася на батьківщину, до Києва. Зараз зірка продовжує насолоджуватися улюбленим містом і напередодні вийшла на прогулянку. Після цього зірка вирішила поділитися серією кадрів в сторі і Instagram.

Спеціально до Дня народження дизайнера, з яким досить давно співпрацює, Лорак вирішила поділитися особистим знімком з гримерки. На фото Лілія Літковська готувала наряд для зірки і робила примірку, вшиваючи плаття за розміром.

Як видно, після схуднення Лорак володіє бездоганною фігурою, яка легко може викликати заздрість ровесниць. А тому може дозволити собі будь-які тренди-оголена спина і відсутність бюстгальтера надали її образу ніжності і сміливості одночасно.

Фото артистка виставила, щоб привітати Лілію Літковську. У 2009 році вона запустила однойменний бренд , який спочатку став відомий в Україні, а потім і в інших країнах. Лорак досить часто співпрацює з Лілією.

Також раніше у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала біля бутиків в центрі української столиці. Лорак була одягнена в короткий пуховик і чорні штани. На голові у артистки не було головного убору. Шарф співачка теж не стала надягати. Крім цього, на одному з фото вона трохи розстебнула куртку.

У коментарях їй залишили масу відгуків про її зовнішність, а також привітали з приїздом до Києва. Багатьох фанатів обурило те, що співачка була занадто легко одягнена для такої погоди.

"Гарного проведення часу в улюбленому місті!", "Кароліна, ви така красива«," Ви така щаслива. Київ-це величезна любов«, " а чому без шапки?", "Вау, як ти можеш бути такою красивою. А ось тепер це круто», "Холод собачий, а ви так без нічого", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що розпатлана Ані Лорак налякала кардинальними змінами в зовнішності, фото облетіло мережу: "зовсім інша!".

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